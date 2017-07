Donnerstag, 20 Juli 2017 | 29.201

Tag des Gedenkens ...

an den Widerstand gegen die Gewalt-Herrschaft ...

allerdings nicht generell sondern nur gegen die national-sozialistische ...



heutzutage haben wir zwar Gewalten-Teilung ...

und pro forma (!) Demokratie bzw also (angeblich) Herrschaft des Volkes ...



wirklich bzw de facto herrschen tut aber ...

eine nicht minder völlig sinnlose hirnverbrannte brutalstmögliche Gewalt ...



ohne Sinn und Verstand ...

ohne Zweck und Ziel ...



einfach nur so ...

aus Spaß und zum Spiel ...



von Seiten der Politischen Führung bzw der Regierung allgemein ...

und der Frau Bundes-Reichskanzlerin ganz speziell ...



alles inclusive ...

wie eine Art Lego-Logo-Mobile-Mosaik ...



Arbeitslosigkeit ...

Bildungsbeseitigung ...



Chancenlosigkeit ...

Drogenabhängigkeit ...



Enteignung ... ('das müssen wir leiden entsorgen') ...

Freiheitsberaubung jedweder Art ...



Frauenmißhandlung ...

als sei das Evolutionsbedingt Schöpfungsbedingt Systembedingt Urknallbedingt



ceterum censeo ...

die wahre und wirkliche Gedenkstätte des Deutschen Widerstands ...



befindet sich in den Redaktionsräumen unserer Zeitung 'Die Politische Bühne' ...

in Berlin ... Am Schönhauser Tor ...



*



das mit dem islam-sozialistischen Widerstand muß sich erst noch zeigen ...

und vor allem das mit dem christlichsozialistischen Widerstand ...



wie sagen die Engländer vor dem Brexit ? ...

'abwarten und Tee trinken' !



jetzt heißt es 'Augen zu und Suppe löffeln' ...

egal wie dick die Suppe also ich meine der Londoner Nebel ist ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und Palästinenser ...

das Politische Thema ... Migration und Integration ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen