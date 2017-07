Mittwoch, 19 Juli 2017 | 29.200

Management by Einladungen zu Gedenktagen ...

kaum hat der französische Präsident Emmanuel Macron ...

den amerikanischen Präsidenten Donald Trump eingeladen ...



da hat er auch schon wieder ...

den israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu eingeladen ...



zu einer Zeremonie aus Anlaß des 75. Jahrestages ...

des Beginns der Deportation französischer Juden in die Vernichtungslager ...



aller Voraussicht nach wird es einen 75. Jahrestag ...

des Beginns der Importation von so genannten Flüchtlingen nicht geben ...



also dieser 'Flüchtlingswelle' ...

die tsunamiartig Europa ständig weiter überflutet ...



eben genau dieses Unterschieds wegen ...

die Deportation (...) hat Land und Leute im übrigen unverändert gelassen ...



genauer gesagt also gedenkfähig ...

wenn nicht überhaupt denkfähig ...



die Importation (...) wird Land und Leute aber völlig verändern ...

so wie ein Tropfen einer bestimmten Flüssigkeit genügt ...



das Wasser im Glas völlig zu verändern ...

es muß ja nicht unbedingt Motoröl sein ...



und zu völlig unabsehbaren Folgen führen kann ...

insbesondere der Beeinträchtigung der Zurechnungsfähigkeit ...



Musterbeispiel Alkohol ...

oder weiß der Teufel ... was es bei Angela Merkel ist ...



während all dessen läßt sich die Kanzlerin einladen ...

zum Beispiel in die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund ...



oder zum Sommerfest des Kienbaum Sportleistungszentrums ... das dann

Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland heißen wird ...



und natürlich wird sie wie immer und überall eine Rede halten ...

zu aktuellen 'wirtschafts' (!) und sport-etc-politischen Fragen



damit bloß niemand auf die Idee bzw Gelegenheit (be)kommt ...

vielleicht der Frau Kanzlerin mal ein paar Takte zu sagen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...

das Politische Thema ... Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









