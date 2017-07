Sonntag, 16 Juli 2017 | 28.197

Das Wort der Pfarrerstochter ...

73. Jahrestag des 20. Juli 1944 ...

Ökumenischer Gottesdient ...

in der Gedenkstätte Plötzensee am Hüttigpark um 9 Uhr ...



Offizieller Festakt um 15 Uhr ...

Ökumenische Verper in Maria Regina Martyrium um 17 Uhr ...



*



die Politische Predigt ...

das klooballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Politische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen