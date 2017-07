Dienstag, 11 Juli 2017 | 28.192

Das Kommissionarristische Europa ...

die Europäische Union arbeitet mal wieder an einem Programm ...

für Stabilität und Frieden 'around the world' ...



was aber auch wieder nicht mehr als ein toller Titel ist ...

während das was tatsächlich gemacht wird am Ziel vorbeigeht ...



unabhängig davon in wie weit sich die beiden Ziele ...

nicht sogar gegenseitig ausschließen ...



wenn das Schiff am Schlingern ist ...

müssen alle Kräfte auf die Stabilisierung konzentriert werden ...



da kann man nicht gleichzeitig volle Kraft voraus ...

in den Frieden fahren ...



aber auch in der Sache kommen wir ja nicht weiter ...

weil diese Programme immer auf ein vermeintlich statisches Ziel hinauslaufen ...



während es sich dabei in Wirklichkeit um bewegliche Ziele handelt ...

und dynamische Prozesse ...



die ständig kontinuierlich permanent ...

ausbalanciert und ausgeglichen ... orientiert und korrigiert werden müssen ...



*



die Politische Oper ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ...









