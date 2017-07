Montag, 10 Juli 2017 | 28.191

Das Parlamentaristische Europa ...

die Unions-Strategen reden dauernd von Vielfalt und Freiheit ...

als sei das jeweils Selbstzweck ...



als sei das einzig Wahre und Wichtige daran ...

daß man möglichst viel davon hat und wenns geht immer mehr davon bekommt ...



wir wissen doch aber schon ...

es kommt nicht darauf an was man hat sondern was man damit macht ...



das heißt ohne qualitative Komponente ist Alles Nichts ...

ohne Willen und Mut zur anspruchsvollen Herausforderung ...



ohne Absicht und Entschluß zur Anwendung und zum 'Nutzen mehren' ...

ohne Disziplin und 'do you have that under control' ?



*



der Politische Film ...

Deutsche und ... die EU-Ratspräsidentschaft Estland ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









