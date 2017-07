Samstag, 08 Juli 2017 | 27.189

Die Politische Ausstellung ... G20 die größten Idioten der Welt

und dann sind da 5000 Journalisten aus aller Welt ...

die nicht merkeln wie sie entmündigt werden ...



und dann sind da 50.000 Polizeibeamte ...

die alles im Programm haben was es an Freiheitsberaubung gibt ...



inclusive Enteignung ... wenn man irgend etwas in der Tasche hat ...

wovon sie sich angegriffen fühlen ...



in Erfüllung des Auftrag zu verhindern ...

daß die G20 sich angegriffen fühlen ...



wenn man dem Neandertaler erzählt hätte ...

daß seine seinerzeit noch intakte Welt ...



sich mal da hin entwickeln würde ...

hätte er sich mit Sicherheit sofort erschossen ...



aber alle die danach und statt dessen erschossen wurden ...

haben diese Entwicklung nicht verhindern können ...



auch daran sieht man wieder ...

daß jeder Widerstand sinnlos ... zwecklos ... nutzlos ... ist ...



das Mittel der Wahl im demokratischen Staat ist nicht widerstand sondern Abhilfe ...

und der Weg dahin ist nicht der Rechtsweg ... sondern die Rechtsbeschwerde ...



und die funktioniert aber nur mit einer intakten Dritten Gewalt ...

wie sie dem Neandertaler mal vorgeschwebt hat ...



eine so genannte 'bessere Welt' ist nicht möglich ...

eine bessere Dritte Gewalt aber schon ...



diese Welt an und für sich ... ist das beste wo gibt ... sagt das Volk ...

ungefähr so wie unsere Verfassung ...



jeder Autohersteller ... zum Beispiel ...

baut jedes Jahr ein konsequent verbessertes Auto ...



nur die Dritte Gewalt glaubt ... mit der Parole zurück zum Trabbi ...

könnte sie das Recht fördern und gar weiter entwickeln ..



statt dieser völlig idiotischen G wie Gott-verlassenen Groß-Veranstaltungen ...

würde es völlig reichen ...



wenn sich mal jeweils zwei VerfassungsRichterinnen bzw Richter zusammensetzen

und dem Begriff 'Verantwortung tragen' etwas Substanz verleihen würden ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...



das Politische Thema ...

Bildung Erziehung Wissenschaft Forschung ...









