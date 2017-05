Sonntag, 28 Mai 2017 | 21.148

Kirchentag in Berlin und Wittenberg ...

das ist fast so wie documenta in Kassel und Athen ... ungefähr ...

überhaupt Kirche und Kunst ... aber das war wohl mal ...



jedenfalls haben die Kirchenfürsten und die sonstigen Offiziellen ...

wieder einen ganz tollen Event gehabt ...



die Touristen und die sonstige Gläubigen lohnde Reiseziele ...

und natürlich ganz viel Spaß ...



nur die Wittenberger selbst ...

und die sonstigen Menschen in Sachsen-Anhalt ...



fühlen sich verhältnismäßig unbeteiligt und kommen sich vor ...

als würden sie im Fernsehsessel sitzen und ein mobiler Zoo zieht vorbei ...



da ist nichts von einem jubiläumsangemessenen Kirchenhype zu spüren ...

nicht mal das bißchen Integration haben Kirche und Politik geschafft ...









