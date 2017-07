Donnerstag, 06 Juli 2017 | 27.187

Das Politische Konzert ... Schisma ist Scheiße ...

nur ums mal so zu sagen ...

im Juli 1054 hat der Patriarch von Rom ... seinerzeit Papst Leo IX ...



den Patriarchen von Konstantinopel ...

seinerzeit Michael Kerularios ...



mit einer so genannten Bannbulle belegt ...

das war damals so etwas wie heutzutage Sanktionen gegen Putin verhängen ...



die dadurch bewirkte Trennung der Kirche ... das so genannte Schisma ...

wurde zwar formell 1965 aufgehoben ...



faktisch wird sie aber wohl immer und ewig bleiben ...

soviel zu den Perspektiven des Verhältnisses von Ost und West ...



zumindest solange die 20 Größen Idioten des Politischen Zynismus ...

GRIPOZ ...



das Weltgeschehen bestimmen ...

wie jetzt wieder beim so genannten Gipfel in Hamburg ...



*



der rat-lose Europäische Rat bzw die E27 ...

die Deutschen und ... die Juden die Arabisten



das Poo-litische Thema ...

Migation und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...









