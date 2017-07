Mittwoch, 05 Juli 2017 | 27.186

Das Politische Buch ...

Angela Merkel will nicht offenlegen ...

welche Lobbyisten sie zu so genannten Arbeitsessen einlädt...



Frühstück ... Kaffetrinken ... Mittags Lunch ... Abends Dinner ...

je nachdem ...



sie ist halt doch immer noch Kohls Mädchen ...

das heißt eigentlich noch schlimmer als Kohls Spendenaffaire ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP et C-TA et C-TERA ...



das Poo-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ... Reproduktion und Erneuerung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen