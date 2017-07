Dienstag, 04 Juli 2017 | 27.185

Die Politische Oper ...

in dieser Woche findet ja nun endlich dieser so genannte G20-Gipfel statt ...

also dieses Ereignis ... auf das die das ganze Jahr hinarbeiten ...



'gemeinsames' Mittagsessen und Abendessen etc in Hamburg ...

'Shaping an interconnected world' ...



die Damen und Herre Staats und Regierungs Chefs kommen aber im Lauf der Woche

alle erstmal nach Berlin ... geben sich hier praktisch die Klinke in die Hand ...



und dann natürlich auch der Frau Bundesstaatsregierungschefin ...

das heißt ...



mehr oder weniger findet der Gipfel eigentlich hier in Berlin statt ...

und die ganze Aufregung und den Aufwand in Hamburhg hätte man sich auch sparen können



*



das Kommissionarristische Europa ...

die Deutschen und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



die Amerikaner und ... ihre Unabhängigkeit ...

unabhängig heißt nicht selbständig bzw un-abhängig nicht 'ohne' Abhängkeiten ...



das Poo-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen