Freitag, 30 Juni 2017 | 26.181

Der Politische LIfestyle der Angela Dorothea Merkel ...

wir sind zwar laut Verfassung eine freie Gesellschaft

nur wenns einfach so ums Regieren geht ... gilt der Fraktionszwang ...



wir haben zwar laut Verfassung eine verfassungsmäßige Ordnung ...

nur wenns der Karriere und der Macht dient ... gilt die Gewissensentscheidung ...



wir sind zwar laut Verfassung einer demokratischer Staat ...

nur die Politische Führung darf sich an den Spruch halten ...



es geht nichts über eine halbwegs funktionierende Diktatur ...

und sie damit zu rechtfertigen ... so sei eben der Rechtsstaat ...



Mutti will ja bekanntlich immer alles 'gemeinsam' machen ...

neuerdings bietet Mutti auch gemeinsames Kochen / Gärtnern / Nähen an ...



um dem Volk zu helfen ...

sich mit 'Ihrem'Alltags bzw eben 'ihrer' Politik vertraut zu machen ...



richtig schneidern zum Beispiel 'Stitch by Stitch' ...

oder be(e)ten im Garten der Hoffnung ...



und gemeinsam kochen mit Gemüse und Kräutern ...

stärkt Zusammenhalt und Vertrauen ...



Mutti hat dafür extra eine Kochkursverorsdnung geschaffen ...

verbunden mit Sprachkursen ... und Integrationskursen ...



es sei ein trauriger Tag für Amerika ... heißt es heute ...

wenn der Präsident seine Zeit damit verbringt ...



Lügen zu verbreiten ... jemanden zu drangsalieren ... läppische Bemerkungen auszuspeien ...

statt seine Arbeit zu machen ...



nur ist das doch genau das was auch Angela Merkel macht ...

und dieser G20-Gipfel ist auch nichts anderes ...



bzw alles andere ...

als die anstehende Arbeit machen ...



das heißt halbwegs sinnvoll und professionell ...

demokratisch und auch sonst verfassungsgemäß zu regieren ...



laut Verfassung ist Deutschland ein demokratischer Staat ...

und eben kein Homo-Staat ...



aber die Alzheimer-ähnliche geistige Umnachtung ist offensichtlich schon so weit fortgeschritten

daß dazwischen nicht mehr differenziert bzw kein Unterschied gemacht wird ...



wie soll man sich wehren gegen zu allem entschlossene Geisteskranke ...

die eine Pistole in der Hand haben ... ???



und da sagt man immer ... die Quadratur des Kreises ...

sei die einige der sogenannten noch offenen Fagen ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

die Deutschen und ... der Islam die Islamistin das Islamystische ...



das Poo-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Fitness und Sport ...



Gesellschaft und Politik ... Show und Business ...

mit Farbe und ohne Farbe ...



mit 'Bunte' und ohne 'Bunte' ...

denn 'Ohne Bunte ist Alles Nichts' ...



wäre Sylt beispielsweise einfach nur eine Insel ...

oder würde eine Halbnackte im Winter auf dem roten Teppich sich einfach wärmer anziehen









