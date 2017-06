Mittwoch, 28 Juni 2017 | 26.179

Das Politische Buch ... Das Rot-Rot-Grün-Buch ...

gibt es eigentlich zur Zeit etwas noch Blöderes als diese SPD ...

und ihren Spruch ... 'Zeit für mehr Gerechtigkeit' ???



Demokratie heißt verfassungsgemäße Politik für alle ...

und das ist etwas völlig anderes als 'Ehe für Alle' ...



und mit der Gerechtigkeit das ist wie mit der Schwangerschaft ...

es gibt nicht ein bißchen schwanger und ein bißchen mehr ...



genau so wenig gibt es ein bißchen Gerechtigkeit und ein bißchen mehr ...

oder ein bißchen Demokratie und ein bißchen mehr ...



Gerechtigkeit ud Demokratie sind genau so wenig an Zeit gebunden ...

wie eine Gewissensnentscheidung ...



*



das Gerichtshöfische Deutschland ...

die Deutschen und ... ihre Transtalantischen Nachbarn ... T-TIP und C-ETA et C-TERA



das Poo-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









