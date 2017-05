Sonntag, 28 Mai 2017 | 21.148

Die Kirche ... die Welt ... und Gottes Geschenke ...

es war wohl der Britische Kirchenpräsident ...

der seiner Zeit mal gesagt hat ...



der einzige Mann in der Regierung in London ...

sei Margaret Thatcher ...



so ungefähr muß sich auch der Deutsche Kirchenpräsident ...

Heinrich Bedford-Strohm ... gefühlt haben ...



als er beim Kirchentag neben Angela Dorothea Merkel sitzend sagte

'neben mir sitzt der mächtigste Mann der Welt' ...









