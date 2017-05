Freitag, 26 Mai 2017 | 21.146

Donald Trump über alles ...

jetzt wird der arme Mann ... der fast nicht weiß wie ihm geschieht ...

zum bad-bad-Boy hoch bzw runter stilisiert ...



Trump blamiert sich beim Nato-Gipfel ...

Trump stürzt die G7 in eine schwere Krise ...



Trump stürzt die demokratische Wertegemeinschaft ...

in eine große und heftige ... erweiterte und vertiefte Krise ...



nur weil er bestimmten Leuten mal die Meinung geigt ...

bzw den Spiegel vorhält ...



Trumpf brüskiert die Partner ...

nur weil er mal den Finger auf die Wunden legt ...



Trump leistet Widerstand ... obwohl das gar nicht in seiner Verfassung steht ...

gegen Deutschland ... wegen des Handelsüberschusses ...



gegen Italien ... wegen des Flüchtlingsüberschusses ...

gegen Alle ... wegen des Klimaüberschusses ...



die größten und reichsten ... bestimmenden und führenden Industrienationen der Welt ...

sitzen zusammen und quatschen bloß dumm rum ...



über alle nur möglichen Stichworte ... Themen kann man eigentlich gar nicht dazu sagen

natürlich über Industrie und Politik ...



über Handel und Wirtschaft ... Klima und Sicherheit ... Energie und Terror ...

Frieden und Freiheit ... Demokratie und Gerechtigkeit ... etc und etc ...



und es kommt absolut nichts dabei heraus ...

einfach nur bla-bla ...



jeweils ca fünf Minuten ...

denn es müssen ja noch die Bilder gemacht werden ...



es muß gegessen werden ...

es muß vor die Presse getreten werden ...



und dann sagt noch jemand ... es gäbe keine Antwort auf die Frage ...

wie sich eine liberale Gesellschaft gegen gewalttätige Ideologen wehren könnte ...



das ist dann gewissermaßen der absolute Gipfel ...

denn der Schlüssel zu dieser Antwort liegt in ihrer eigenen Ignoranz ...



in der 'Verleugnung des Offensichtlichen' ...

in der Verweigerung des Rechts ... von der Würde ganz abgesehen ...









