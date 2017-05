Samstag, 27 Mai 2017 | 21.147

Der so genannte Deutsche Medienpreis ...

wird auch nicht besser dadurch daß er nun zum 25. Mal verliehen wurde ...

und schon gar nicht dadurch daß er an Barack Obama verliehen wurde ...



es gab mal eine Zeit ...

das muß aber nun schon eine Weile zurückliegen ...



da galten Medien und Presse als so genannte Vierte Gewalt ...

im politischen Gefüge ... welcher Art auch immer ...



bzw eben als zwar sanfte aber doch professionelle und effiziente Gewalt ...

um die politische Führung auf den Boden der Demokratie zu führen ...



daß ein Medienpreis an einen Politiker vergeben wird ...

dürfte also zumindest paradox sein ... wenn nicht doch glatt idiotiscvh ...



vor allem wenn der Mann vor der versammelten ...

oder sollte man doch besser sagen vergammelten gesellschaftlichen Prominenz ...



auch noch darüber ausläßt ...

warum es mit seiner Demokratie eben nicht geklappt hat ...



trotz aller verfügbaren Zahlen Daten Fakten ...

trotz aller bekannten Tatsachen und hinreichend Vernunft und Logik ...



offensichtlich ist es ihm bestens gelungen ... s

seine Ansichten in den etablierten Pressenetzwerken bestätigt zu bekommen ...



egal wie absurd die teilweise gewesen sind ...

aber um Vernunft geschweige denn Logik geht es ja auch gar nicht ...



Hasuptsache ist ... die etablierte Gesellschaft aus Medien und Politik ...

aus Sport und Spiel ... Show und Wirtschaft ...



hat wieder einen tollen Event zur Selbstbeweihräucherung ...

und die Demokratie versteckt sich wieder als Treppenwitz der Weltgeschichte ...









