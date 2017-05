Freitag, 26 Mai 2017 | 21.146

Nato-Gipfel in Brüssel ... G7-Gipfel in Taormina ...

jetzt hat der Donald Trump angebelich einen Scherbenhaufen hinterlassen ...

das mag ja sogar sein ...



bloß ist es eben gar nicht 'sein' Scherbenhaufen ...

sondern der von Angela Merkel et al ...



das mag ja sein ... daß der Donald Trump sich wie der sprichwörtliche Elefant

im Porzellanladen aufführt ...



nur kann er da doch kaum noch was kaputt machen ...

was nicht von Angela Merkel et coll bereits restlos zerdeppert ist ...



und die Medienberichte sagen ... Trump hätte eine Schneise hinterlassen ...

von Bestürzung Empörung Erstaunen ...



das findet aber auch wieder nur im Medienporzellanladen statt ...

denn die Teilnehmer selbst sind ja offensichtlich bestens gelaunt ...



und bester Stimmung darüber ...

was se für die Medien da wieder für eine tolle Show abgezogen haben ...



und dann treffen die sich erst in Brüssel ...

dann fliegen sie nach Taormina ... was das allein für Zeit kostet ...



aber in Taormina ists natürlich schöner als in Brüssel ...

da nimmt die Frau Merkel-Sauer sogar ihren Joachim Sauer mit ...









