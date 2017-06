Sonntag, 25 Juni 2017 | 25.176

Das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

der Europäische Rat hat 'den klaren Fokus auf die Zukunft der 27' ... (???)

also angeblich ... pro forma ... oder so ...



Angela Merkel hat nicht mal überhaupt einen Fokus ...

geschweige denn einen auf die Zukunft ...



sie lebt im Hier und Jetzt ...

um zu regeln und zu regulieren was sie so tut um sie herum ...



und deshalb hat die Europäische Union eben keine Zukunft ...

von Deutschland mal ganz abgesehen ...



zumindest keine politische Zukunft ...

sondern wie seit dem Urknall nur eine evolutionäre ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Poo-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









