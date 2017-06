Samstag, 17 Juni 2017 | 24.168

Die Politische Ausstellung ... documenta 14 in Kassel ...

es ist die weltweit bedeutendste größte vornehmste wichtigste ...

Ausstellung moderner Kunst ..



also das was ganz vorne ist ...

wo dann immer nur noch mehr Neuland zu erobern ist ...



aber die weltweit wichtigste Politikerin ...

war nicht bei der Eröffnung ...



und damit daß sie mal eine Kabinettsitzung nach Kassel verlegt ...

um zu dokumentieren ... wie wichtig ihr die Kunst ist ...



im allgemeinen ...

und für das Verständnis von Politik im besonderen ...



ist natürlich auch nicht zu rechnen ...

eben weil sie mit Politik geschweige denn mit Kunst nichts am Hut hat ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... ABC Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Kultur und Zivilisation ...









