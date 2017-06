Freitag, 16 Juni 2017 | 24.167

Der Politische Lifestyle ... l'état c'est moi ...

oder wie Angela Merkel sagt ...

ich bin die Bundeskanzlerin von Deutschland ...



und deshalb kann ich hier tun und vor allem lassen was ich will ...

ich bleibe immer länger und kriege immer mehr Macht ...



ich bin also gewissermaßen die Personifizierung von Zeit und Raum ...

bzw als Physikerin habe ich selbst Einstein längst hinter mir gelassen ...



statt e gleich m mal c quadrat ... gilt bei mir ...

(politische) Energie ist Merkel mal Chuzpe im Quadrat ...



Beharrungsvermögen ...

Politik ist immer schön auf beiden Po-Backen sitzen bleiben ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamisten ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen