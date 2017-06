Mittwoch, 14 Juni 2017 | 24.165

Das Gerichtshöfische Europa ... le droit c'est pour moi ...

die Kanzlerin bestimmt bekanntlich bzw laut Verfassung die Richtlinien ...

und trägt dafür die Verantwortung ...



der Bundesverfassungsgerichtspräsident bestimmt was Recht ist ...

und tut so als sei das alles zu seinem persönlichen Vergnügen ...



das Politische Buch ...

also die Funktion der Gewaltenteilung



und die Verantwortung der Dritten Gewalt ...

sind eben dieser Dritten Gewalt nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln ...



*



das Politische Buch ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









