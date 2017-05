Donnerstag, 11 Mai 2017 | 19.131

Das Demokratieverständnis von Norbert Lammert ...

dieser Bundestagspräsident entblödet sich wieder mal nicht ...

dem primus inter pares ...



also dem Höchsten Richter dieser gewaltengeteilten Republik ...

ebenso ungeniert wie unverhohlen damit zu drohen ...



der so genannte Gesetzgeber könnte sich veranlaßt sehen ...

die Verfassung zu ändern ...



um eine ungewollte Rechtsprechung ...

möglichst zuverlässig zu verhindern ...



leider muß man der Tatsache ins praktisch blinde Auge sehen ...

daß in diesem unserem Lande ...



das Niveau des politischen Geschehens im allgemeinen ...

und das der Rechtsprechung im besonderen ...



schon so tief gesunken ist ...

daß man damit rechnen und fürchten muß ...



daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle ...

sich von dieser impertinenten Drohung einschüchtern läßt ...



gespannt sein darf man also eigentlich nur noch darauf ...

wie er sich da letztlich wieder aus der Affaire zieht ...











