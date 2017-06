Dienstag, 13 Juni 2017 | 24.164

Die Politische Oper ... politique / opéra comique ...

um mal andere Begriffe zu verwenden ...

als immer wieder nur Chaos und Katastrophe ... Drama und Tragödie ...



die politique comique hat mit der opéra comique gemeinsam ...

daß sie ... gewissermaßen gewaltengeteilt ... aus drei Akten besteht ...



im ersten Akt sagt jemand was er will ...

so wie bei uns das Parlament bzw der preisgekrönte Norbert Lammert ...



im zweiten Akt macht jemand was er will ..

so wie bei uns die Regierung bzw die hochstilisierte Angela Merkel ...



und im dritten Akt lacht sich alles kaputt ...

so wie das Bundesverfassungsgericht bzw der gewaltige Andreas Voßkuhle ...



*



die Merkel/Lammert/Voßkuhle-Deutschland/Europa/Welt ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische-Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...









