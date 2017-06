Montag, 12 Juni 2017 | 24.163

Das Parlamentarische Europa ... l'art pour l'art ...

dauernd ist von einer Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union die Rede

von einer Stabilisierung und Verbesserung ganz zu schweigen ...



und dann heißt es plötzlich ...

Europa erwartet ein Brexit-Chaos ...



das ist immer wieder dieses Prinzip ...

man schlägt den Sack und meint den Esel ...



was kann denn dieses arme gebeutelte Europa dafür ...

daß seine politische Führung den Geist aufgibt und sich in Luft auflöst ???



wenn zum Beispiel bei einer Aktien Gesellschaft (AG) ...

der Vorstand MIst baut ... wie das Volk sagt ...



dann wird der Vorstand zur Rechenschaft gezogen ...

und es heißt nicht ... zum Beispiel ... bei Volks-Wagen bricht das Chaos aus ...



bei einer Politischen Gesellschaft (PG) ...

ist das offensichtlich genau umgekehrt ...



da wird die Regierung im Amt bestätigt ...

bzw die Politische Führung erhält erneut den Auftrag zur Regierungsbildung ...



und niemard kümmert es geschweige denn sich ...

Demo-kratie hin und Rechts-staat her ...



um das Chaos ... das bei der Volks-Herrschaft ausbricht ...

bzw bei Menschen-Recht und Menschen-Würde ...



*

der Politische Film ...

Deutsche und ... die Maltesische EU-Ratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









