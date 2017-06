Sonntag, 11 Juni 2017 | 23.162

Das kloo-ballistisch deutsche Europa ...

Ursula von der Leyen von der Merkel vorgeschlagene Bundesministerin ...

beweist einmal mehr wieder mal ...



daß ihr bei ihren Truppenbesuchen und Kriegsschauplatzinspektionen ...

irgend jemand das Hirn aus dem Kopf geschossen haben muß ...



also bildlich gesprochen ...

bzw im übertragenen Sinne oder so ...



denn was auch immer sie tut und oder ihr angetan wird ...

ihren Designerlocken darf natürlich nichts passieren ...



jetzt will sie wieder mal die Justiz mißbrauchen ...

weil sie unfähig ist Politik zu machen ...



um halbwegs sinnvoll zu agieren bzw darauf zu re-agieren ...

wenn ein Mitglied ihres Unternehmensbereichs ...



ein paar nach ihrer Ansicht unpassende Worte sagt ...

denn ...



(spätestens) vom Minister aufwärts ...

gilt dann nicht mehr die (Meinungs)Freiheit des Volkes das herrscht (!) ...



sondern die Interpretationsfreiheit eines an sich verantwortlichen Politikers ...

die Dinge so mißverstehen und mißbrauchen zu können wie er bzw also sie will ...



*



das Wort der Pfarrerstochter ...

die Politische Predigt ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Wut Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Kosmos und Universum ...









