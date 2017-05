Donnerstag, 04 Mai 2017 | 18.124

Angela Merkel und ... ihr Kreisauer Kreis ...

wenn man sich Diktatur als Kreis vorstellt ...

dann ist dieser völlig hirnverbrannten Frau Merkel gewissermaßen das gelungen ...



was man die Quadratur des Kreises nennt ...

denn im Gegensatz zu Adolf Hitler ...



bei dem sich ja immerhin noch etwas Widerstand regte ...

glauben heutzutage alle das sei 'ihre' (!) Freiheit (!!!???) ...



was Frau Merkel 'ihre' Politik nennt ...

obwohl hier nichts anderes passiert ...



als daß sich die Katze in den Schwanz beißt ...

und sich dabei im Kreis dreht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen