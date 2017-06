Dienstag, 06 Juni 2017 | 23.157

In der Politik setzt Angela Merkel auf Polygamie ...

heute mit diesem ... morgen mit jenem ...

wie es grad dkommt ...



trotzdem will sie um so entschlossener kämpfen ... womit sie ja zugibt ...

daß sie vorher wohl doch nicht so ganz entschlossen gekämpft hat ...



zumindest nicht für eine halbwegs sinnvolle Politik ...

geschweige denn eine an der Verfassung und am Recht orientierte Politik ...



das ist immer wieder diese ebenso entschlossene wie hirnverbrannte ...

'Wasch-mir-den-Pelz-aber-mach-mich-nicht-naß-Attitude ...



diese statt Verantwortung zu tragen ...

'das-schaffen-wir-gemeinsam-Attitude' ...



diese 'andere-sollen-die-heißen-Kartoffeln-aus-dem-Feuer-holen-Attitude ...

die neuerdings in dem völlig hirnverbrannten Satz gipfelt ...



'Die Zeiten in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten ...

sind wohl vorbei' ... (auch knapp daneben ist voll bzw also völlig vorbei) ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Homosexismus und Extremisation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen