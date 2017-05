Donnerstag, 04 Mai 2017 | 18.124

Die Tage der Internationalen Skandale ...

der Internationale Tag der Pressefreiheit ist ja nun wiedermal vorbei ...

die Tage der nationalen und internationalen Idiotie ...



à la Merkel und Voßkuhle ... von der Leyen und Schäuble ... et al und et al ...

gehen aber völlig ungerührt und ungestört weiter ...



wenn nicht vielleicht doch jetzt noch ein Wunder geschieht ...

wenn nicht vielleicht doch jetzt ...



zum Beispiel auf Grund des so genannten Bundeswehrskandals

jemand wach wird und anfängt zu versuchen ...



dieses unser Staatswesen vom Kopf mit offener Schädelplatte ...

auf halbwegs standsichere Beine mit festem Schuhwerk zu stellen ...



was schon allein deshalb schwierig werden könnte ...

eben weil es diese Beine gar nicht gibt ...



eben weil sie von Merkel und Voßkuhle und alles was es da vorher so gab ...

systematisch amputiert worden sind ...



die Verhältnisse bei der Bundeswehr sind doch symptomatisch ...

für alle Bereiche die Deutschland geschweige denn Europa tragen könnten ...



es gibt wie ... wie das zuzugeben man anscheinend jetzt bereit ist ...

keine Führung beim Militär ...



nicht mal nach innen geschweige denn nach außen

es gibt aber auch keine politische Führung ... egal in welcher Richtung ...



es gibt natürlich auch keine Führung bei der Dritten Gewalt ...

da steht anscheinend bzw angeblich (!!!) der Rechtsstaat im Wege ...



es gibt keine Führung bei der Vierten Gewalt ...

alle halbwegs anständigern Journalisten sitzen entweder im Gefängnis ...



oder werden auf nämliche Art und Weise kaltgestellt ...

wenn nicht eben auch beseitigt und vernichtet ...



man kann nehmen was man will ... die Kirchen und die Kunst ...

Wirtschaft und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...



überall Leere ... tabula rasa ...

nur die durch Welt rasende Frau Merkel ...









