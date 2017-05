Mittwoch, 03 Mai 2017 | 18.123

Internationaler Tag der so genannten Pressefreiheit ...

mit Demonstrationen angeblich für Journalisten ...

und Aktionen 'Auf die Presse' ...



das ändert alles nichts an der Tatsache ...

daß die Freiheit (...) doch längst 'auf die Fresse gefallen ist' ...



die Medienmanager von den Leitenden und Chef-Redakteuren aufwärts ...

regen sich wieder mal künstlich auf darüber ...



wo die Pressefreiheit eingeschränkt ist ...

im Auslanmd (!) ...



daß und wie sie selbst hartnäckig bis nachhaltig daran arbeiten ...

die Pressefreiheit bzw eben die journalistische Freiheit (!!!) ...



hier in diesem unserem für die Mächtigen ach so freiheitlichen Lande ...

gewissermaßen von innen her wenn nicht gentechnisch ...



zu verändern und zu beseitigen ...

ist natürlich kein Thema ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen