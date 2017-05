Mittwoch, 03 Mai 2017 | 18.123

Ursula von der Leyen und ... ihre Affairen ...

als so genannte Verteidigungs-Ministerin ...

bei und mit der so genannten Bundeswehr ...



'Röschen' ... um nicht zu sagen ...

die schönste aller lächelnden Rosen ... erklärt ...



'diese (so genannte) Bundeswehraffaire ...

wird noch viel Staub (...) aufwirbeln ...'



auch wieder so ein Musterbeispiel dafür ...

Alle wissen es ... nur die unmittelbar Betroffenen nicht ...



zum Beispiel also die zuständigen Minister/innen ... außen / oben / unten ...

geschweige denn die Frau Kanzlerin die die Verantwortung trägt ...



oder gar der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

der das letztlich dann alles auch noch für Recht und in Ordnung erklärt ...









