Samstag, 03 Juni 2017 | 22.154

Die Politische Bildung ...

wir haben ein Bundes-Ministerium für Bildung ...

und eine Bundes-Zentrale für Bildung ...



aber das ist wie wenn Martin Schulz Bundeskanzler werden will ...

nichts als Schaumschlägerei und dummes Gerede ...



bzw das ist wie mit dem Glauben ...

das heißt wirklicher Glaube wird ebenso wenig vermittelt wie wirkliche Bildung ...



sondern immer nur das ...

was die jeweilige Führung dem Volk aufs Auge drücken ...



bzw wozu sie das Volk mißhandeln und mißbrauchen will ...

um eigene Interessen durchzusetzen oder Mängel zu vertuschen ...



*



die Politische Ausstellung ...

Bibliothek ... Diskothek ...



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... das Große ABC Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Kunst und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen