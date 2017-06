Freitag, 02 Juni 2017 | 22.153

Der Politische LIfestyle der Angela Dorothea Merkel ...

nichts währt ewig und nichts bleibt wie es ist ...

lange Zeit galt Angela Merkel als tonangebend ... nicht zuletzt in den Farbtönen ...



inzwischen haben wir nicht nur in Deutschland unsere Mutti ...

sondern auch Engalnd hat seine Mutter Theresa ...



und nicht nur in Deutschland die Pfarrerstochter ...

sondern auch in den USA die Präsidententochter ...



und nicht nur in Deutschland den First Husband ...

sondern auch in den USA die 'First Lady' ...



und die haben alle einen völlig anderen ...

bzw eben auch 'ihren' Lifestyle ...



und es sieht praktisch schon so aus ...

als würde Ivanka ... powered by Daddy ...



bei den Frauen die tonangebende Führungsrolle nahtlos übernehmen ...

da bei Angela mangels Wille und Vorstellung nach wie vor nicht zu rechnen ist ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Krankheit und Heilung ...









