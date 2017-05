Donnerstag, 01 Juni 2017 | 22.152

Der rat-lose Europäische Rat ...

das Problem ist ja nicht ... daß die rat-los sind ... diese E27 ...

sondern daß sie blöd sind ... soweit nicht kriminell ...



der normale Mensch ... wenn er nicht mehr weiter weiß ...

gründet er'n Arbeitskreis ...



also ich meine ... dann ist er entweder so intelligent ...

daß er sich hinsetzt und sich selbst was ausdenkt ...



oder er geht und holt sich Rat ...

und sei es auf dem Rathaus ...



dieses natürliche Verhalten verlernen aber diejenigen ...

die ein Amt übernehmen ...



bzw ... mit der Übernahme des Amts geben sie den Verstand an der Garderobe ab ...

wie das Volk sagt ...



an dessen Stelle ... das ist also wie eine Operation wenn nicht Amputation ...

treten dann Lobbyisten und so genannte Be-rater ...



die aber nicht das Problem l ö s e n ...

sondern es zu eigenem Nutz und Frommen pflegen und kultivieren...



statt dem Amtsinhaber bei seiner eigentlichen Aufgabe zu helfen ...

nämlich Wohl des Volkes herstellen / Schaden wenden / Nutzen mehren ...



*



das Politische Konzert ...

Deutsche Und ... Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Minestronesation und Inklusion ...









