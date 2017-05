Montag, 29 Mai 2017 | 22.149

Das Parlamentaristische Europa ...

wie sich das für eine freiwillig gleichgeschaltete Presse gehört ...

gibt die Presseabteilung des Parlaments für diese Woche bekannt



'the main topics of media interest' ...

also das was die Medien gefälligst zu interessieren hat ... als da sind ...



wie das Parlament den Antisemitismus bekämpfen will ...

wie das Parlament den Mißbrauch der Medien in Tschechien verhindern will ...



wie das Parlament die Grundrechte schützen will ...

wie das Parlament den Handel mit der Ukraine verbessern will ...



wie das Parlament den Schutz behinderter Bürger gewährleisten will ...

wie das Parlament den Umgang mit der Kommission pflegen will ...



also ein großes Programm für die zwei Tage in Brüssel ...

aber die Woche drauf ist ja schon wieder Strasbourg ...



*



der Politische Film ...

die Deutschen und ... die Maltesische Ratspräsidentschaft ...



das Poo-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Recht und Würde des so genannten Arbeitnehmers ... des abhängig Beschäftigten ...









