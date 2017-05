Sonntag, 28 Mai 2017 | 21.148

Das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

jetzt soll also ... fast könnte man sagen endlich ...

und nachdem man anscheinend zehn Jahre darüber gebrütet hat ...



Wittenberg doch noch ausgebaut werden ...

zur Hauptstand der Reformation bzw des Evangelischen Glaubens ...



also auch zu so'ner Art Vatikan ... und am Ende krönt Angela Merkel ...

sich dann zum Über-Oberhaupt der Christenheit ...



und verlegt das Bundeskanzleramt nach Wittenberg ...

damit Donald Trump sich den Umweg über Rom demnächst sparen kann ...



Martin Luther hat die so genannte Reformation nicht gewollt ...

aber er hat sie definitiv bewirkt ...



und er ist auch im Prinzip kein politischer Mensch gewesen ...

aber er hat die so genannte Politik definitv beeinflußt ...



bei Angela Merkel ist das gewissermaßen genau umgekehrt ...

also ungefähr ...



sie will immer 'ihre' so genannte Politik machen ...

bewirkt aber verfassungsmäßig definitiv nichts ...



und sie ist zwar im Prinzip Pfarrerstochter bzw Glaubensmensch ...

hat aber in diesem Bereich keinerlei Einfluß ...



*



die Politische Predigt ...

das kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

das Poo-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen