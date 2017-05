Samstag, 27 Mai 2017 | 21.147

Die Politische Ausstellung ... 'Spurensuche' ...

Deniz Yüzel sitzt jetzt schon 100 Tage im Gefängnis ...

und zwar nicht weil Rezep Tayyip Erdogan das will ...



sondern weil Angela Merkel das so will ...

obwohl sie als mächtigste Frau der Welt und Krone der politischen Schöpfung ...



alle Möglichkeiten hat ... da etwas zu tun ...

will sie aber nicht ... weil das nicht in ihr Spiel paßt ...



und zwar nicht nur wegen des Prinzips ...

eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus ...



nicht nur weil die wenigen Spitzenkräfte sich unter einander nichts tun ...

sondern auch weil die vielen Kräfte in der Zweiten Reihe ...



die also nebendran und dahinter stehen ...

den paar Leuten in der Ersten Reihe nichts tun ...



geschweige denn daß die Mächte von der Dritten Gewalt ...

da mal wenigstens für Recht und Ordnung sorgen ...



es gibt Leute für die ist der Holocaust nur ein Detail der Geschichte ...

und da regen sich zumindest ein paar Leute immerhin drüber auf ...



genau so (!!!) ist aber jeder Tag eines unschuldigen Journalisten im Gefängnis ...

für die etablierte Presseszene nur 'ein Strich im Kalender der Unwägbarkeit' (???)



und da regt sich offensichtlich absolut niemand drüber auf ...

im Gegenteil ... ein aktueller Bericht seiner Frau wird dann als 'Gastbeitrag' gedruckt



und wenn jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ...

sich tatsächlich mit der Sache beschäftigen sollte ...



dann ist das selbst im besten Falle nicht ein Sieg des Rechts ...

sondern ein Sieg des hirnverbrannten Schwachsinns dieser Angela Merkel ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... ABC Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Wissenschaft und Erkenntnis ... Forschung und Lehre ...









