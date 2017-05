Donnerstag, 25 Mai 2017 | 21.145

Die Politische Himmelfahrt ...

alle EU-Länder sollen den Euro bekommen ...

na das kann ja heiter werden ...



das ist wie Trump in Arabien Israel Palästine Rom ...

schöne Worte ... aber kein Plan ... geschweige denn Know-how ...



und irgend wann ...

wenn die Trump-Blaase platzt wie die Schulz-Blase ...



treten dann die Vereinigten Staaten von Amerika ...

aus lauter Verzweiflung der Europäischen Union bei ...



eine politische Union ist ohne so genannte Transferunion ...

das heißt die Vergemeinschaftung der Schulden ...



praktisch genau so unmöglich ...

wie die Zwei-Staaten-Theorie in Israel ...



vor allem ist sie aber nicht verfassungsgemäß ...

auf der Basis einer freiheitlichen demokratischen Verfassung ...



das Recht und speziell die Verfassung ... funktionieren nunmal nur

auf der Basis 'Dritter Gewalt' ... und nicht auf einem 'Dritten Weg' ...



*



Angela Merkel und Andreas Voßkuhle ...

die Betreiber und Manager dieses Himmelfahrtskommandos ...



zu dem sie das deutsche Volk einrichten und abschießen ...

und dann auch noch sagen ... das sei die Zukunft ... (???) ...



*



das Politische Konzert und Konzept ...

Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minorität und Integrität ...









