Mittwoch, 24 Mai 2017 | 21.144

Das Politische Buch ...

wenn Jens Weidmann über das spricht ...

was eigentlich seine Arbeit und seine Aufgaben sind ...



dann ist das so wie wenn Ivanka Trump über Gleichberechtigung spricht ...

vor arabischen Scheichs ...



also gewissermaßen den letzten ...

die das auch nur halbwegs interessieren könnte ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP et C-TA et C-TERA ...



das Poo-litische Thema ... Geburtenrate und Demographische Entwicklung ...

soweit man da von 'Entwicklung' (???) reden kann ...









