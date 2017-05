Samstag, 20 Mai 2017 | 20.140

Die Politische Ausstellung ... 'Spurensuche' ...

in ganz Deutschland feiern die Museen ...

morgen am Sonntag 21 Mai 2017 ...



den 40. Internationalen Museumstag ...

unter dem Motto 'Spurensuche ... Mut zur Verantwortung' ...



Schirmherrin ist in diesem Jahr Malu Dreyer ...

die Präsidenten des Deutschen Bundesrates ...



das wird aber voraussichtlich auch nichts daran ändern ...

daß weiterhin völlig im Dunkeln bleibt ...



was mit Verantwortung eigentlich gemeint und was der Unterschied ist ...

zwischen Verantwortung 'übernehmen' und Verantwortung 'tragen' ...



*



die Nachbarschaftliche Europäische Union ...

auch die Briten sind ja nun nicht mehr Mit-Glied ... sondern Nachbarn ...



und vielleicht nicht mal das ...

wenn die Frau May weiter so'ne harte Welle fährt wie der Herr Trump ...



keine Nachbarn ... sondern völlig frei und selbständig agierende Satelliten ...

die sich herausnehmen und herauspicken werden was sie grad brauchen ...



Deutsche und ... ABC Asiaten Buddhisten Chinesen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Kunst ... Fortschung und Lehre ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen