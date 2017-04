Sonntag, 16 April 2017 | 15.106

Das Merkel/Voßkuhle-Deutschland/Europa ...

Deniz Yücel sitzt weiterhin in Haft ...

und Recep Tayyip Erdogan will ihn gar nie wieder frei lassen ...



die Inhaftierung allein würde schon ausreichen ...

sofort die so genannten diplomatischen Beziehungen zur Türkei abzubrechen



aber nichts rührt sich ...

weil die Interessen von Macht und Markt stärker sind als die von Recht und Moral



und selbst der Springer-Konzern ...

der sich durchaus anders positionieren könnte ...



nach wie vor jeden Tag vorne die großen Schlagzeilen ...

und hinten die Hosen gestrichen voll ...



im Gegenteil ... wie üblich wird auch dieser Fall dazu mißbraucht ...

auf die Tränendrüsen zu drücken und die Verkaufszahlen zu steigern ...



BVB-Trainer Tuchel hat wahrscheinlich 'das Wort des Jahres' geprägt ...

als er sagte ...



'da werden Bomben auf unseren Bus geworfen ...

und die Verantwortlichen tun so als seien das leere Bierdosen gewesen ...'



nichts veranschaulicht besser das Mißverhältnis zwischen dem ...

was Merkel/Voßkuhle tun müßten ... und was sie tatsächlich tun ...









