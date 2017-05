Mittwoch, 17 Mai 2017 | 20.137

Der Politische Buchhändler ...

die SPD und ihre Super-Strategen begreifen einfach nicht ...

daß je mehr Deutschlandpläne und Zulunftspläne etc sie machen ...



desto sicherer bleibt Angela Merkel Kanzlerin ...

und setzt ihre Strategie Politik ohne jeden Plan fort ...



daß Frau Merkel keine eigenen Vorstellungen von Politik hat ...

und wie man das macht ...



sondern nur re-agiert auf das ...

was ihr von Lobbyisten etc vorgetragen wird ...



kann man aktuell sehen an einer 'Initiative Kulturelle Integration' ...

die zum Ausdruck bringen will ...



welchen Beitrag die Kultur zur Integration leisten 'kann' ...

bzw daß Zusammenhalt auch in Vielfalt gelingen 'kann' ...



eine weiteres Sinnbild für die Politik Angela Merkels ist ...

daß man jetzt auf einer einsamen völlig unbewohnten Insel im Pazifik ...



Unmengen von Müll gefunden hat ... der dort angeschwemmt wurde ...

und sich abgelagert hat wie sonst nirgends auf der Welt ...



auch hieran kann man nachvollziehen ...

wieso in Deutschland so viel politischer Müll abgelagert wird ...



obwohl professionelle verfassungsgemäße Politik gar nicht stattfindet ...

bzw eben weil ...



