Freitag, 14 April 2017 | 15.104

Der Politische Karfreitag ...

nach Christlichem Verständnis wurde Jesus Christus ...

an einem Freitag gekreuzigt und begraben ...



wie man so sagt ...

wenn man davon ausgeht daß jemand tot ist ...



wann genau er dann wieder aufgestanden oder auferstanden ist ...

weiß man soweit ich weiß nicht ...



aber als man am Sonntag nach ihm sehen wollte ... war er nicht mehr da ...

und erschien ...



für manche dann doch etwas überraschend ...

aber pünktlich zum Mittagessen ...



sowas kann heutzutage natürlich nicht mehr passieren ...

Herr Voßkuhle ... zum Beispiel ... von Frau Merkel ganz abgesehen ...



beseitigen gemeinsam (!) ...

darauf legt insbesondere Frau Merkel immer großen Wert ...



das heißt mit allen gewalten und auch sonst eventuell geteilten Kräften ...

vereint (!) die Demokratie ...



also die Herrschaft des Volkes ...

seine Freiheit ... und sein Recht ...



und dann wird das alles in ein atombombensicheres Endlager gepackt ...

und selbst darüber noch ein explosions und strahlungssicherer Sarkophag gebaut ...



s. Tschernobyl ... damit da wirklich keine Maus mehr rein oder raus kann ...

und selbst die Halbwertszeit weit über das hinausgeht ...



was Jesus Christus jetzt mit den geradezu lächerlichen 2000 Jahren vorgelegt hat

geschweige denn die 500 Jahre Reformation ...



und Herr Voßkuhle und Frau Merkel stehen dabei ...

lachen sich kaputt und ins Fäustchen und so ...



waschen ihre Hände in Unschuld oder irgend so was ...

und sagen ... wir haben damit doch überhaupt nichts zu tun ...



mit anderen Worten ...

Menschenrecht und Menschenwürde stehen zwar in der Verfassung ...



als unverletzlich und unantastbar ...

bzw sind also Höchstes Recht ...



die Gewährleistung eines daran ausgerichteten gerichtlichen Schutzes ...

stellt sich aber für das Höchste Gericht gleichwohl nicht ...



speziell für seinen Präsidenten schon nicht ...

und allgemein für das Gericht schon gar nicht ...



in einem aktuellen Verfahren befaßt sich das Bundesverfassungsgericht ...

gerade mit den Kindergärten (in Sachsen-Anhalt) ...



drastischer läßt sich das Niveau ... auf dem die Damen und Herren ...

Richterinnen und Richter arbeiten ... kaum beschreiben ...









