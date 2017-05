Dienstag, 16 Mai 2017 | 20.136

Das Merkel/Macron-Deutschland/Frankreich/Europa ...

natürlich hat Emmanuel Macron eine hervorragende Ausbildung ...

bloß eben nicht als Politiker ...



und sein größter Erfahrungsschatz liegt wahrscheinlich darin ...

wie man mit Frauen umgeht die 25 Jahre älter sind als er ...



das läßt das Schlimmste dazu befürchten ...

wie der Emmanuel die Angela um den Finger wickeln wird ...



jetzt wollen sie also gleich mal die Europäische Union 'reformieren' ...

und der Begriff 'Reformation' kommt einem ja zur Zeit irgend wie bekannt vor ...



das ändert aber nichts daran ... daß das so ist ...

wie wenn sie jemand ein Auto kauft ...



dann merkt ... daß er es gar nicht fahren kann ...

bzw bestimmungsgemäß gebrauchen und nutzen kann ...



und sagt ... kein Problem ... ich baue das jetzt so lange um ...

bis ich mit dem Ding irgend was anfangen kann ...



zum Beispiel als Currywurstbude irgend wo am Straßenrand ...

vive la France ...



die Politische Oper ...

das Kommissionarrische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...









