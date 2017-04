Donnerstag, 13 April 2017 | 15.103

Deutsche und ... Juden ...

- der Holocaust und die jüdische Staatsraison ...

Donald Trump hat sich dieser Tage unbeliebt gemacht ...

weil er seinen Kriegseinsatz in Syrien damit ferechtfertigt hat ...



Assad sei ja noch schlimmer als Hitler ...

denn er würde nicht ein fremdes sondern sein eigenes Volk vergasen ...



das zeigt wieder mal ... daß die heutzutage lebenden Juden ...

durch den Holocaust besser dastehen als ohne ihn ...



zum Teil und zum Beispiel durch die Restitution ...

das heißt es wird zurück gegeben was einst genommen wurde ...



ein Musterbeispiel dafür ... daß das Selbe nicht das Gleiche ist ...

denn was heute zurückgegeben wird ist viel mehr wert als seiner Zeit ...



das ist so ... ungefähr ... wie mit der Bildung ...

bloß umgekehrt ...



Frau Merkel glaubt ... sie könne sich beliebt machen damit ...

daß sie eine Bildungspolitik betreibt ...



die darauf hinausläuft ... dem Volk etwas davon zurück zu geben ...

was ihm vor bzw seit (mindestens) zehn Jahren an Bildung vorenthalten wurde ...



nur ist es eben so ... daß das Volk heute relativ und absoöut dümmer ist ...

als wenn man 'vor' (!) zehn Jahren sinnvolle Bildungspolitik betrieben hätte ...



und 'in' (!!) zehn Jahren wird das Mißverhältnis ...

quantitativ noch größer und quailitativ noch schlimmer sein ...



weil das was jetzt an Bildungspolitik betrieben wird ...

quantitativ zu wenig und qualitativ völlig hirnverbrannt ist ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen