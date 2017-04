Mittwoch, 12 April 2017 | 15.102

Stimmen zum Anschlag ...

'Die Welt wird immer trauriger und verrückter' ...

- weil niemand begreifen will ...



daß das mit einer Regierungs-Chefin und DDR-Epigonin Angela Merkel ...

bzw mit einer Religions-Chefin und Pfarrerstocher Angela Merkel



nicht anders zu erwarten ist l ...

und also rechtlich-relevant aufgefangen und abgefedert werden müßte ...



'Erneut ist der Fußball mißbraucht worden' ...

- weil niemand begreifen will ...



daß das angesichts des Mißbrauchs der Verfassung durch Angela Merkel ...

bzw von Recht (!) und Würde der Menschen durch Angela Merkel ...



nicht anders zu erwarten ist ...

und also rechtlich-relevant aufgefangen und abgefedert werden müßte ...



'Horror und Angst' ...

- weil niemand begreifen will ... daß das nicht anders zu erwarten ist ...



wenn der Präsident des Bundesverfassungsgericht Andreas Voßkuhle ...

sich weigert ...



Rechts(!)schutz zu gewähren ...

Schutz und Sicherheit für Bürger und Staat (polis) ...



bzw für urbi et orbi ...

wie die Päpste später sagen werden ...



das Recht (!) gelten zu lassen ... und zu fördern ...

Sinnbild und Inspiration für Weisheit und Werte ... Forschung und Lehre ...



Richtlinie und Richtschnur ...

im Chaos ... in der Freiheit ...









