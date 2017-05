Mittwoch, 10 Mai 2017 | 19.130

Das Merkel/Voßkuhle-Buch ...

in Mutti's Kitchen kocht Andreas seine Gerichte ...

mein Gott ... was für eine Symbolkraft ...



im freien Deutschland eine unabhängige Justiz ...

mein Gott ... was für eine Ironie ...



eine evangelische Pfarrerstochter beim arabischen Königgssohn ...

mein Gott ... was für eine Groteske ...



Allah ist Allah ...

und Mohammed ist sein Prophet ...



Jesus ist Christus ...

und Angela Dorothea spielt tagtäglich Kreuzigung ...



wäscht ihre Hände in ihrer angeblich immer noch vorhandenen Unschuld ...

und erklärt in jugendlicher Unbekümmertheit das sei nunmal 'ihre' Politik ...



*



das Merkel/Voßkuhle-Deutschland/Europa ...

die Gerichtshöfische Republik bzw Bundesrepublik ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...

das Po-litische Thema ... Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









