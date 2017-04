Donnerstag, 06 April 2017 | 14.096

Angela Merkel und ... die Idiotie ...

genauer gesagt ... oder länger ... oder so ... Angela Merkel und ...

die Personifizierung die Materialisierung die Substanziierung ... von Idiotie ...



da sagt sie zum Beispiel dauernd ...

nach dem Brexit ginge es mit der Europäischen Union erst richtig los ...



Brexit ...

aktuell so ziemlich das Idiotischste wo überhaupt gibt ...



das ist wie wenn einem 100m-Läufer ...

der immer nur auf einen der hinteren Plätze gekommen ist ...



ein Fuß amputiert werden muß ...

und er dann sagt ...



kein Problem ... dann gehe ich eben in den Behindertensport ...

da komme ich wahrscheinlich sogar auf bessere Plätze als bisher ...









