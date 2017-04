Sonntag, 02 April 2017 | 13.092

Oskar Lafontaine ... der Springbrunnen ...

um nicht zu sagen der Springsinsfeld dessen ...

was Kriminelle wie Gerhard Schröder und eben Angela Merkel ...



dem Volk immer als Politik verkaufen wollen ...

was aber de facto nichts anderes ist als zum Beispiel ein Bankeinbruch ...



ein Einbruch in Substanz und Vermögen des Volkes ...

und zwar nach Art der RAF ...



das heißt um mit dem erbeuteten Geld dann Terror zu machen ...

und weitere Schandtaten zu begehen ...



und dann auch noch behaupten ... 'Wir sind das Volk' ...

bzw Angela Merkel sagt ja ebenso ungeniert wie ungehindert ...



ICH bin das Volk ... und natürlich auch 'der Staat' ...

ich meine mich zu erinnern ... sowas hatten wir doch schon mal ...



es ist halt immer wieder Dasselbe ...

also nicht nur einfach das Gleiche ... nur anders ...



und Gerhard der Gartenzaunrüttler oder gar Oskar der Springhinein ...

mein Gott ... weil Sonntag ist ...



Sozialisten mit oder gar allein an der Regierung sind schon schlimm genug ...

und dann noch die Kommunisten ...



dann wäre das Volk dem endgültigen Untergang näher ...

als einem Aufschwung ... einer Wiederbelebung ... geschweige Wiedergeburt ...



das hört sich jetzt ... wie auch bei Angela Merkel ...

wieder so toll an ... was der Oskar da raussprudelt ...



aber was letztlich dabei herauskäme ... ließe sich in etwa vergleichen damit ...

daß man zu jemandem der an sich völlig normal und gesund rechtshändig ist ...



aber nie richtig schreiben gelernt und deshaln eine fürchterliche Klaue hat ...

sagen ... schreib doch einfach links ...









