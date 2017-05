Donnerstag, 04 Mai 2017 | 18.124

Das Merkel/Voßkuhle-Konzert-Konzept ...

die konzertierte Aktion ... der konzertierte Betrieb ... die konzertierte Chance ...

wobei das Problem nicht ist ...



ob und oder wie konzertiert gespielt wird

sondern was wann warum wo gespielt wird ...



die so genannte Politik à la Merkel/Voßkuhle ...

ist gewissermaßen das Gegenteil von einem Concept-Store ...



ein konzeptionsloses Sammelsurium an sich völlig nutzloser Produkte und Dienstleistungen

die weder Erlebniswert noch Kundenbindung erzeugen und oder vermitteln ...



*



der ratlose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden Palästinenser ... Arabisten Islamisten ...



das Po-litische-Thema ...

Migration und Integration ... Minestronation und Inklusion ...









