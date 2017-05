Mittwoch, 03 Mai 2017 | 18.123

Das Merkel/Voßkuhle-Buch ...

ein Buch mit leeren Seiten ... wie ihr Kopf ...

in das ihre Redenschreiber ihr was reinschreiben ...



und ihre Lobbysten ihr die Betriebsanweisung geben ...

inclusive Bedienungsanleitung ...



und trotzdem fährt sie die Karre dann gegen den Baum ...

und begeht völlig ungeniert Fahrerflucht ...



kein Staatsanwalt klagt an ...

und wo kein Kläger ist bekanntlich auch kein Richter ...



geschweige denn ein Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

der mit dem Medium der Dritten Gewalt nach dem Rechten sehen müßte ...



was soll denn dabei heraus kommen ... wenn eine 63-jährige Pfarrerstochter ...

die führen und den Nutzen des Volkes mehren soll sagt ...



sie freue sich auf den Dialog mit einer 35-jährigen Despotentochter ...

die Geschäfte machen und den Gewinn des Familienimperiums mehren soll ???



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...



so'ne Art Gentechnik durch die Hintertür ...

mit dem Ziel ... irgend wann gibt es nur noch Reiche und Roboter ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen