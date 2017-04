Freitag, 28 April 2017 | 17.118

Der Merkel/Voßkuhle-Lifestyle ... als Schauspiel ...

Angela Merkel nutzt natürlich insbesondere natürlich die Politische Bühne ...

aber sie nutzt ... wie in dieser Woche zunehmend die Frauenbühne ...



und outet sich gar als Feministin ...

was in etwa heißen soll ...



die Gleichberechtigung hat für mich den gleichen Stellenwert ...

wie die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist ...



was de facto aber wiederum bedeutet .. daß die Frauen davon genau so wenig haben ...

wie die Juden die Palästinenser der Nahe Osten die Welt ...



irgend wann wird sie sich erinnern ... daß sie eine Pfarrerstochter ist ...

und wird die Religionsbühne für sich entdecken ...



und zwangsläufig folgt dann noch die militärische Bühne ...

weil diese Symbiose von Macht und Religion letztlich Krieg bedeutet ...



und Andreas Voßkuhle begleitet dieses freie Spiel der Kräfte ...

abwechselnd als Regisseur bzw Dirigent ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islaisten das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Psyche und Geist ... Körper und Fitness









